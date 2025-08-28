Скидки
«Это выбивает из колеи». Семак — о большом количестве «сборников» в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о большом количестве игроков в своей команде, которые вызываются в сборные.

— Сергей Богданович, на данный момент уже девять зенитовцев либо вызваны в сборные, либо в расширенных списках. Для вас как для главного тренера клуба это скорее плюс или минус, что так много человек?
— По большей части трудности возникают из-за перелётов, и во многих случаях тренировочный процесс, конечно, разбалансируется. Кто-то сыграет, кто-то не сыграет, но всё равно поедет. Конечно, это выбивает немножко из колеи, но это данность, которую мы понимаем, конечно же. Будем работать в том составе, который у нас остаётся. Сыграем контрольный матч со «Сьоном» 6 сентября и будем готовиться к возобновлению чемпионата, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

