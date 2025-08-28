Скидки
Главная Футбол Новости

Михайлов — о матче с «Пари НН»: мы — «Зенит», мы должны отталкиваться от своей игры

Михайлов — о матче с «Пари НН»: мы — «Зенит», мы должны отталкиваться от своей игры
Аудио-версия:
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Михайлов поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН». Игра состоится 30 августа и пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
— Понятно по положению в таблице, что у «Пари НН» дела пока складываются не лучшим образом. Чего ждать от этого соперника и чем он может быть опасен?
— Сложно сказать. Я не аналитик, я футболист, и мне сложно говорить, чем они могут быть опасны. Но в любом случае мы — «Зенит», и мы должны отталкиваться от своей игры и не смотреть ни на кого. Плюс мы играем дома. Думаю, что мы должны не обращать внимания на соперника, а выходить дома и показывать результат, — приводит слова Михайлова официальный сайт «Зенита».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Зенит» (9) — шестой.

