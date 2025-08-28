Представитель Батракова высказался об интересе к Алексею со стороны саудовских клубов

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на информацию, что железнодорожники отказались продавать футболиста «Аль-Иттихаду», который был готов предложить за трансфер € 30 млн.

«Интерес к Батракову от «Аль-Иттихада»? Да, интерес из Саудовской Аравии есть. Он был от четырёх клубов из верхней части таблицы, но на сегодняшний день «Локомотив» не рассматривает никакие предложения. Мы не имеем права общаться с клубами, пока не получим разрешение от них. Возможен ли трансфер в Саудовскую Аравию? С учётом того, что Алексей показывает стабильно высокий уровень игры, мы думаем, что будет предложение от большого европейского клуба», — приводит слова Кузьмичёва Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков провёл восемь матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.