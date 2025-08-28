Главный тренер «Кайрата» рассказал о самом неожиданном поздравлении после прохода в ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о самом неожиданном поздравлении после выхода казахстанской команды в общий этап Лиги чемпионов. Напомним, «Кайрат» впервые в своей истории вышел в эту стадию.

«Мне позвонил один знакомый, друг которого живёт в Америке, в Нью-Йорке. Он из еврейской диаспоры. Там знали, что он из Алма-Аты, поэтому все его начали поздравлять. Получается, знакомый моего знакомого передал мне привет и поздравления. Сказал, что благодаря нашей победе он сейчас стал очень знаменитым (смеётся)», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.