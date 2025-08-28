Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кайрата» рассказал о самом неожиданном поздравлении после прохода в ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» рассказал о самом неожиданном поздравлении после прохода в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о самом неожиданном поздравлении после выхода казахстанской команды в общий этап Лиги чемпионов. Напомним, «Кайрат» впервые в своей истории вышел в эту стадию.

«Мне позвонил один знакомый, друг которого живёт в Америке, в Нью-Йорке. Он из еврейской диаспоры. Там знали, что он из Алма-Аты, поэтому все его начали поздравлять. Получается, знакомый моего знакомого передал мне привет и поздравления. Сказал, что благодаря нашей победе он сейчас стал очень знаменитым (смеётся)», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«В России нас мощно поддерживали!» Главный герой казахстанской сенсации в Лиге чемпионов
Эксклюзив
«В России нас мощно поддерживали!» Главный герой казахстанской сенсации в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android