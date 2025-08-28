Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кайрата»: из России была мощная поддержка во время отборочных матчей в ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал, как в России поддерживали казахстанскую команду во время её выступлений в квалификации Лиги чемпионов. «Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап престижного еврокубка.

«У меня много знакомых в России, ребята мне постоянно писали. После каждого прохода дальше я с ними общался, все были рады. Поддержка была мощная. До сих пор мне пишут, поздравляют, написали даже те, с кем мы уже долгое время не общались. В России за нас переживали и поддерживали. Это очень приятно!» — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«В России нас мощно поддерживали!» Главный герой казахстанской сенсации в Лиге чемпионов
