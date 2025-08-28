Вингер «Локомотива» Пиняев назвал самую сильную и слабую стороны своей игры

Крайний нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев назвал свой самый сильный футбольный навык и рассказал, что ему ещё предстоит улучшить в своей игре. В нынешнем сезоне Пиняев провёл два матча в рамках Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, забив один гол. Суммарно полузащитник отыграл 58 минут.

— Какие самая сильная и самая слабая стороны в игре Сергея Пиняева на данный момент?

— Самая сильная — резкость. А поработать ещё нужно над стабильностью в завершении атак, — приводит слова Пиняева Legalbet.

В чемпионате России после шести туров лидирует «Краснодар» (15). «Локомотив» (14) занимает третье место.