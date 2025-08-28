Стало известно, где продолжит карьеру Джейми Варди

Известный английский нападающий Джейми Варди продолжит карьеру в чемпионате Италии. Он договорился о трансфере в «Кремонезе». Стороны согласовали контракт до конца нынешнего сезона, сделка уже на завершающей стадии. Об этом сообщают авторитетные журналисты Джанлука Ди Марцио и Николо Скира в соцсетях.

Ранее также сообщалось об интересе к Варди со стороны «Наполи».

На данный момент Варди пребывает без клуба и тренируется индивидуально, в ближайшее время он не планирует завершать игровую карьеру. В прошедшем сезоне Джейми забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за клуб во всех турнирах.