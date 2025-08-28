Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, где продолжит карьеру Джейми Варди

Стало известно, где продолжит карьеру Джейми Варди
Комментарии

Известный английский нападающий Джейми Варди продолжит карьеру в чемпионате Италии. Он договорился о трансфере в «Кремонезе». Стороны согласовали контракт до конца нынешнего сезона, сделка уже на завершающей стадии. Об этом сообщают авторитетные журналисты Джанлука Ди Марцио и Николо Скира в соцсетях.

Ранее также сообщалось об интересе к Варди со стороны «Наполи».

На данный момент Варди пребывает без клуба и тренируется индивидуально, в ближайшее время он не планирует завершать игровую карьеру. В прошедшем сезоне Джейми забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за клуб во всех турнирах.

Материалы по теме
Экс-игрок «Лестер Сити» Джейми Варди хочет перейти в «Селтик» — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android