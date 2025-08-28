Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Эдгар Севикян близок к переходу в «Акрон» — источник

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян может вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Он близок к переходу в «Акрон». Стороны обсуждают аренду за € 250 тыс. с опцией выкупа примерно за € 1 млн. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что переговоры уже на финальном этапе. Диалог по трансферу Севикяна вёлся задолго до того, как форвард «Акрона» Артём Дзюба призвал руководство усилить состав команды.

По сведениям источника, «Акрон» намерен приобрести этим летом флангового нападающего, правого защитника, центрального полузащитника и, возможно, ещё одного флангового защитника.

