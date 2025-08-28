Экс-защитник «Ростова» Сигурдссон: вера — самое важное, чтобы выйти из сложной ситуации

Бывший футболист «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о старте сезона в исполнении жёлто-синих. После шести туров Мир РПЛ «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Не знаю, почему «Ростов» так плохо начал. Но знаю, что, когда дела идут плохо, бывает очень сложно переломить ход событий. Поражение влияет на уверенность команды, не позволяет играть с необходимым спокойствием и, как следствие, качеством.

Думаю, «Ростову» нужно выйти на следующую игру как на войну. Бежать и бороться за каждый мяч и пространство все 90 минут, веря, что это принесёт им победу. Вера — самое важное, что нужно, чтобы выйти из сложной ситуации. Одна победа может переломить ход событий и помочь всё равно сделать сезон хорошим», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.