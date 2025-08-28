Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Goal: «ПСЖ» — главный фаворит Лиги чемпионов, «Барселона» и «Реал» — в топ-5

Goal: «ПСЖ» — главный фаворит Лиги чемпионов, «Барселона» и «Реал» — в топ-5
Аудио-версия:
Комментарии

Известный интернет-портал Goal составил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Так, наибольшее предпочтение Goal отдаёт французскому «ПСЖ», в пятёрке главных фаворитов также расположились «Барселона», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». «Кайрат» и «Карабах» заняли 35-е и 36-е места соответственно.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. «ПСЖ»;
2. «Барселона»;
3. «Арсенал»;
4. «Ливерпуль»;
5. «Реал» Мадрид;
6. «Бавария»;
7. «Челси»;
8. «Манчестер Сити»;
9. «Интер»;
10. «Тоттенхэм».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Отметим, что парижане также выиграли Суперкубок УЕФА, одолев в финале одноматчевого турнира английский «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 пен.).

Материалы по теме
УЕФА перенёс время начала финального матча Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android