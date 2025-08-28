Goal: «ПСЖ» — главный фаворит Лиги чемпионов, «Барселона» и «Реал» — в топ-5

Известный интернет-портал Goal составил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Так, наибольшее предпочтение Goal отдаёт французскому «ПСЖ», в пятёрке главных фаворитов также расположились «Барселона», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». «Кайрат» и «Карабах» заняли 35-е и 36-е места соответственно.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. «ПСЖ»;
2. «Барселона»;
3. «Арсенал»;
4. «Ливерпуль»;
5. «Реал» Мадрид;
6. «Бавария»;
7. «Челси»;
8. «Манчестер Сити»;
9. «Интер»;
10. «Тоттенхэм».
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Отметим, что парижане также выиграли Суперкубок УЕФА, одолев в финале одноматчевого турнира английский «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 пен.).