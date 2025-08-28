Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин: Кержаков внёс вклад в выход команды в Лигу чемпионов

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин заявил, что бывший наставник казахстанцев Александр Кержаков внёс вклад в еврокубковые успехи команды — клуб впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

— Следующая волна внимания к «Кайрату» из России после игры Аршавина наступила с приходом Кержакова. Он оставил след в той команде, которую мы видим сейчас?

— Конечно. Во-первых, это отражается в том, что Александр пригласил и Сорокина, и Мартыновича. Не факт, что они пришли бы, если бы Кержакова не было. Когда мы в прошлом году стали чемпионами, я связался с ним и сказал, что в этом есть и его заслуга. Александр провёл в команде определённый период, за который «Кайрат» взял много очков. В сегодняшнем успехе частица его вклада тоже есть», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.