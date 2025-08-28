В ЦСКА заявили, что повысят зарплату Матвею Кисляку

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб планирует улучшить финансовые условия контракта полузащитника Матвея Кисляка. Действующее соглашение хавбека с армейцами рассчитано до 2028 года.

«У Кисляка четырёхлетний контракт с ЦСКА, никакой опции выкупа нет. Мы намерены улучшить его финансовые условия, потому что считаем, что он этого заслуживает», — приводит слова Бабаева Legalbet.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кисляк забил один гол и сделал три результативные передачи в шести матчах. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Матвея составляет € 8 млн. Ранее сообщалось, что в переходе 20-летнего хавбека заинтересован турецкий «Галатасарай».