Главный тренер «Кайрата» рассказал, с какими клубами хотел бы сыграть в основном этапе ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин ответил на вопрос, с какими клубами хотел бы сыграть в основном этапе Лиги чемпионов.

— На жеребьёвке вам точно попадётся топ-клуб из первой корзины. Есть предпочтения?

— Конечно, это такие команды, как «Реал», «Барселона». Было бы супер попасть на них! Не только мы, но и весь Казахстан смог бы их увидеть. А есть ещё и английские команды — «Ливерпуль», например.

— То есть, наоборот, хочется сыграть с грандами?

— Конечно! Может быть, такая возможность будет раз в жизни. Зачем надеяться на команду полегче? Хотя таких в Лиге чемпионов нет. Хочется попробовать свои силы, да и просто увидеть эти команды, потому что видишь их только по телевизору, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.