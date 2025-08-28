Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кайрата» рассказал, с какими клубами хотел бы сыграть в основном этапе ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» рассказал, с какими клубами хотел бы сыграть в основном этапе ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин ответил на вопрос, с какими клубами хотел бы сыграть в основном этапе Лиги чемпионов.

— На жеребьёвке вам точно попадётся топ-клуб из первой корзины. Есть предпочтения?
— Конечно, это такие команды, как «Реал», «Барселона». Было бы супер попасть на них! Не только мы, но и весь Казахстан смог бы их увидеть. А есть ещё и английские команды — «Ливерпуль», например.

То есть, наоборот, хочется сыграть с грандами?
— Конечно! Может быть, такая возможность будет раз в жизни. Зачем надеяться на команду полегче? Хотя таких в Лиге чемпионов нет. Хочется попробовать свои силы, да и просто увидеть эти команды, потому что видишь их только по телевизору, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«В России нас мощно поддерживали!» Главный герой казахстанской сенсации в Лиге чемпионов
Эксклюзив
«В России нас мощно поддерживали!» Главный герой казахстанской сенсации в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android