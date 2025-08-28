В ПАОКе ответили на вопрос о будущем Фёдора Чалова в клубе

Пресс-служба ПАОКа ответила на вопрос о возможном расставании с российским нападающим команды Фёдором Чаловым. Форварду 27 лет, он перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач.

— Клуб не собирается отдавать Чалова в аренду или продавать в этом году?

— Фёдор — игрок ПАОКа. Он важный футболист для нашей команды, — приводит слова представителя пресс-службы ПАОКа Sport24.

Напомним, Чалов — воспитанник ЦСКА. В составе армейцев Фёдор выиграл Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным призёром чемпионата страны.