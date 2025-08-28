Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ПАОКе ответили на вопрос о будущем Фёдора Чалова в клубе

В ПАОКе ответили на вопрос о будущем Фёдора Чалова в клубе
Комментарии

Пресс-служба ПАОКа ответила на вопрос о возможном расставании с российским нападающим команды Фёдором Чаловым. Форварду 27 лет, он перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач.

— Клуб не собирается отдавать Чалова в аренду или продавать в этом году?
— Фёдор — игрок ПАОКа. Он важный футболист для нашей команды, — приводит слова представителя пресс-службы ПАОКа Sport24.

Напомним, Чалов — воспитанник ЦСКА. В составе армейцев Фёдор выиграл Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным призёром чемпионата страны.

Материалы по теме
ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Риеке» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android