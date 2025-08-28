Главный тренер «Кайрата» рассказал о забавном моменте перед серией пенальти с «Селтиком»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о забавном моменте, который произошёл перед серией пенальти в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Селтиком». Казахстанцы выиграли эту серию (3:2) и вышли в общий этап ЛЧ.

— За две серии пенальти много нервных клеток потеряли?

— Понятно, что всегда переживаешь, нервничаешь. Но в серии пенальти с «Селтиком» произошёл забавный момент. Главный судья перед серией подошёл и сказал: «Если ваш вратарь отобьёт решающий удар — не радуйтесь. Мы будем смотреть VAR, вдруг он раньше времени выйдет из ворот». В итоге наш вратарь отбивает последний пенальти, и все побежали радоваться. А я им говорю: «Стойте, не радуйтесь. Сейчас будут смотреть». Произошло замешательство — все празднуют, а я их успокаиваю (смеётся). Но потом судья разрешил нам начать радоваться, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.