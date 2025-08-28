Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главный тренер «Кайрата» рассказал о забавном моменте перед серией пенальти с «Селтиком»

Главный тренер «Кайрата» рассказал о забавном моменте перед серией пенальти с «Селтиком»
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о забавном моменте, который произошёл перед серией пенальти в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Селтиком». Казахстанцы выиграли эту серию (3:2) и вышли в общий этап ЛЧ.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

— За две серии пенальти много нервных клеток потеряли?
— Понятно, что всегда переживаешь, нервничаешь. Но в серии пенальти с «Селтиком» произошёл забавный момент. Главный судья перед серией подошёл и сказал: «Если ваш вратарь отобьёт решающий удар — не радуйтесь. Мы будем смотреть VAR, вдруг он раньше времени выйдет из ворот». В итоге наш вратарь отбивает последний пенальти, и все побежали радоваться. А я им говорю: «Стойте, не радуйтесь. Сейчас будут смотреть». Произошло замешательство — все празднуют, а я их успокаиваю (смеётся). Но потом судья разрешил нам начать радоваться, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

