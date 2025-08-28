В «Зените» назвали Максима Глушенкова важным игроком для команды

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о нападающем команды Максиме Глушенкове. Россиянин перешёл в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Максима с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

«Глушенков важен для «Зенита», как и любой игрок. Мы знаем, как он начал играть в прошлом сезоне. Он очень высоко поднял планку. После нескольких повреждений ему было непросто вернуться в кондиции. С махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» он сыграл здорово, молодец. Нужно работать дальше с таким же рвением и настроем. Его форма и уверенность в своих силах вернутся. Глушенков получил вызов в сборную, всех будет радовать его хорошая игра», – приводит слова Тимощука Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков провёл семь матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.