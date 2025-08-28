Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» назвали Максима Глушенкова важным игроком для команды

В «Зените» назвали Максима Глушенкова важным игроком для команды
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о нападающем команды Максиме Глушенкове. Россиянин перешёл в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Максима с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

«Глушенков важен для «Зенита», как и любой игрок. Мы знаем, как он начал играть в прошлом сезоне. Он очень высоко поднял планку. После нескольких повреждений ему было непросто вернуться в кондиции. С махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» он сыграл здорово, молодец. Нужно работать дальше с таким же рвением и настроем. Его форма и уверенность в своих силах вернутся. Глушенков получил вызов в сборную, всех будет радовать его хорошая игра», – приводит слова Тимощука Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков провёл семь матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Спартак» отпустил Пруцева в «Локо»! А «Зенит» нацелился на защитника «Интера». LIVE
Live
«Спартак» отпустил Пруцева в «Локо»! А «Зенит» нацелился на защитника «Интера». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android