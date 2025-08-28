В «МЮ» определили кандидатуры двух тренеров на случай увольнения Аморима — Caught Offside

Руководство «Манчестер Юнайтед» составило список кандидатов на случай возможного увольнения главного тренера команды Рубена Аморима. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в официальном шорт-листе «красных дьяволов» находятся два имени — Оливер Гласнер, возглавляющий «Кристал Пэлас», и Андони Ираола, тренирующий «Борнмут».

Подчёркивается, что кандидатура Гласнера на текущий момент обсуждается больше всего советом директоров. Австрийский специалист был бы рад возможности получить работу в «Манчестер Юнайтед».

Также у манкунианцев есть интерес к экс-тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, однако в клубе опасаются по поводу негативной реакции болельщиков.

