Форвард «Динамо» Мх Агаларов высказался о результатах команды на старте сезона

Форвард «Динамо» Мх Агаларов высказался о результатах команды на старте сезона
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов оценил старт сезона-2025/2026 для команды.

«В последних двух встречах нам не удалось забить. Но моменты есть — это главное. А реализацию можно натренировать с помощью упражнений. Будем работать над этим, исправлять ситуацию. Надо больше забивать и меньше пропускать. Нет такого, что мы как-то подавлены. Мы верим в свои силы и знаем, на что способны. Поэтому готовимся к следующей игре и выходим на каждый матч, чтобы победить», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После шести туров «Динамо» Махачкала занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с пятью очками. На групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России бело-голубые занимают первое место в группе С со «Спартаком», «Пари НН» и «Ростовом», набрав в трёх встречах восемь очков.

