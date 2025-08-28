Главный тренер «Кайрата»: у Сорокина не всё получалось, но однажды мы душевно поговорили

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о выступлениях российского защитника команды Егора Сорокина в отборочных матчах Лиги чемпионов УЕФА.

«Был небольшой период, когда у Егора не всё получалось. Связываю это с его личными проблемами, может быть, потому что рядом с ним нет семьи. Мы однажды очень душевно поговорили. Сказал ему, что он очень важен и нужен нам, его опыт нам необходим, особенно в предстоящих еврокубковых матчах. Большая благодарность Егору за то, что он правильно отреагировал и меня услышал. Говорю: «Подумай о нашем разговоре и дай обратную связь». Он потом пришёл: «Радикович, всё — проблем нет, я буду полностью себя отдавать». А потом как раз пошли отборочные встречи, где он показал свой уровень. Он тоже нам всем очень сильно помогает — начал проявлять лидерские качества. Вижу, как он меняется, помогает ребятам, разговаривает, готовится к играм. Такое сразу заметно», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Кайрат» впервые в клубной истории квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф за выход в финальную часть чемпионы Казахстана одержали победу над шотландским «Селтиком» (0:0, 0:0, 3:2 (пен.)).