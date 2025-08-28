Скидки
«Аль-Иттихад» предложил «Зениту» € 35 млн за трансфер Педро — журналист Ауна

«Аль-Иттихад» направил официальное предложение «Зениту» о покупке крайнего нападающего Педро за € 35 млн. Об этом сообщает журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, саудовский клуб готов обеспечить 19-летнему футболисту солидную зарплату. Подчёркивается, что Педро открыт к переходу в «Аль-Иттихад».

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

