Главный тренер «Кайрата» оценил готовность Сатпаева к переходу в «Челси» следующим летом

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о прогрессе 17-летнего вингера команды Дастана Сатпаева, трансфер которого в лондонский «Челси» произойдёт в августе 2026 года.

— Дастану Сатпаеву через год переходить в «Челси». Как оценили бы его готовность к такому уровню?

— За последние полгода он очень сильно спрогрессировал, заметно прибавляет, в каждом матче всё увереннее и увереннее. Конечно, ещё нужно над многими моментами работать и развиваться, но мы уверены, что он и дальше будет прогрессировать, добавит во многих компонентах. Однако уже сейчас Дастан доказывает своей игрой, что может конкурировать с командами европейского уровня. А в ближайшее время мы посмотрим на него в матчах с топ-клубами. Думаю, у него большое будущее, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дастан Сатпаев является воспитанником «Кайрата». Ранее английский «Челси» согласовал переход футболиста, но сделка состоится лишь в следующем году из-за запрета ФИФА на международные трансферы несовершеннолетних игроков.