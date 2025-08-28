Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кайрата» оценил готовность Сатпаева к переходу в «Челси» следующим летом

Главный тренер «Кайрата» оценил готовность Сатпаева к переходу в «Челси» следующим летом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о прогрессе 17-летнего вингера команды Дастана Сатпаева, трансфер которого в лондонский «Челси» произойдёт в августе 2026 года.

— Дастану Сатпаеву через год переходить в «Челси». Как оценили бы его готовность к такому уровню?
— За последние полгода он очень сильно спрогрессировал, заметно прибавляет, в каждом матче всё увереннее и увереннее. Конечно, ещё нужно над многими моментами работать и развиваться, но мы уверены, что он и дальше будет прогрессировать, добавит во многих компонентах. Однако уже сейчас Дастан доказывает своей игрой, что может конкурировать с командами европейского уровня. А в ближайшее время мы посмотрим на него в матчах с топ-клубами. Думаю, у него большое будущее, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дастан Сатпаев является воспитанником «Кайрата». Ранее английский «Челси» согласовал переход футболиста, но сделка состоится лишь в следующем году из-за запрета ФИФА на международные трансферы несовершеннолетних игроков.

Материалы по теме
«В России нас мощно поддерживали!» Главный герой казахстанской сенсации в Лиге чемпионов
Эксклюзив
«В России нас мощно поддерживали!» Главный герой казахстанской сенсации в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android