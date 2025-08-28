Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
«Он национальный герой». Тренер «Кайрата» — об игре вратаря в серии пенальти с «Селтиком»

Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился мнением об игре вратаря команды Темирлана Анарбекова в серии пенальти в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.). Голкипер клуба из Казахстана отразил три пенальти.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

— Как вам перформанс Темирлана Анарбекова — три отбитых пенальти?
— Молодец. Вышел и сделал своё дело. Сейчас он национальный герой. Перед игрой я разговаривал с нашим тренером вратарей, спрашивал, справится ли Темирлан с давлением. Он ответил: «Я в нём абсолютно уверен. Темирлан готов». Игра это и показала — помимо пенальти, он и в игре нас несколько раз выручил. Мы им очень довольны.

«В России нас мощно поддерживали!» Главный герой казахстанской сенсации в Лиге чемпионов
Эксклюзив
«В России нас мощно поддерживали!» Главный герой казахстанской сенсации в Лиге чемпионов

