«Он национальный герой». Тренер «Кайрата» — об игре вратаря в серии пенальти с «Селтиком»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился мнением об игре вратаря команды Темирлана Анарбекова в серии пенальти в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.). Голкипер клуба из Казахстана отразил три пенальти.

— Как вам перформанс Темирлана Анарбекова — три отбитых пенальти?

— Молодец. Вышел и сделал своё дело. Сейчас он национальный герой. Перед игрой я разговаривал с нашим тренером вратарей, спрашивал, справится ли Темирлан с давлением. Он ответил: «Я в нём абсолютно уверен. Темирлан готов». Игра это и показала — помимо пенальти, он и в игре нас несколько раз выручил. Мы им очень довольны.

