Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, 28 августа

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Комментарии

Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Команды проведут на основном этапе по восемь встреч. Соперники указаны в порядке, в котором буду сыграны матчи. Также указано, какие игры будут проведены на домашней арене или гостевой.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ используется так называемая швейцарская система, где все 36 команд находятся в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 пройдёт 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главное о жеребьёвке и формате Лиги чемпионов. Кое-что с прошлого сезона всё-таки поменяли
Главное о жеребьёвке и формате Лиги чемпионов. Кое-что с прошлого сезона всё-таки поменяли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android