В «Зените» отреагировали на информацию о предложении «Аль-Иттихада» по покупке Педро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, действительно ли санкт-петербургский клуб получил предложение от «Аль-Иттихада» о трансфере крайнего нападающего Педро.

«Получили», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X сообщил, что «Аль-Иттихад» предложил сине-бело-голубым € 35 млн за трансфер Педро.

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

