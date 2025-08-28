Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кайрата»: частица меня осталась в Ростове — там у меня живут сын и дочь

Главный тренер «Кайрата»: частица меня осталась в Ростове — там у меня живут сын и дочь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин с теплом отозвался о Ростове-на-Дону, где в 2001 году он выступал за местный «Ростсельмаш».

«В Ростов я приезжал в прошлом году, у меня там живут сын и дочь. Общались с Андреем Акопянцем (экс-игрок «Ростова». — Прим. «Чемпионата»). Поддерживаю связь с Михаилом Осиновым (тренер «Ростова». — Прим. «Чемпионата»), иногда переписываемся. Частица меня осталась в Ростове, периодически приезжаю.

Период в Ростове у меня получился недолгим. Я был молодым пацаном, не всё получилось, как хотелось. Вспоминал, анализировал — не было рядом опытного человека, как сейчас есть, например, агенты. Я там был один, никто не подсказывал, как вести себя в тех или иных ситуациях, реагировать. Может быть, принимал эмоциональные решения — всё из-за отсутствия опыта. Поэтому и получился не такой долгий период», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Хотел бы сыграть с «Реалом» и «ПСЖ». Как Мартынович сотворил историю с «Кайратом» в ЛЧ
Эксклюзив
«Хотел бы сыграть с «Реалом» и «ПСЖ». Как Мартынович сотворил историю с «Кайратом» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android