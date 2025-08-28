Юрий Сёмин назвал печальным старт сезона для «Ростова»

Российский тренер Юрий Сёмин высказался об игре «Ростова» на старте сезона-2025/2026.

«Ростов — футбольный город. На сегодняшний момент ситуация печальная. В первую очередь играет роль подготовка к сезону. Также ушли ведущие игроки. Думаю, «Ростов» всё равно поправит свои дела, потому что там много талантливой молодёжи. Они должны поправить положение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После шести стартовых туров «Ростов» занимает в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги 14-е место. В активе команды четыре набранных очка. В 7-м туре РПЛ жёлто-синие примут на своём поле «Ахмат». Встреча состоится в субботу, 30 августа.