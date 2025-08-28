Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Зенит» запросил € 40 млн за трансфер Педро, который интересен «Лиону» и «Атлетико» — ESPN

«Зенит» запросил € 40 млн за трансфер Педро, который интересен «Лиону» и «Атлетико» — ESPN
В последние недели «Лион» и мадридский «Атлетико» контактировали с «Зенитом» относительно возможной покупки крайнего нападающего Педро. Санкт-петербургский клуб запросил € 40 млн за трансфер 19-летнего футболиста. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, интерес к Педро также проявляет «Аль-Иттихад», предложивший сине-бело-голубым € 35 млн за его переход. Подчёркивается, что переговоры идут, однако в «Зените» ещё не приняли окончательного решения относительно продажи нападающего.

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

В «Зените» отреагировали на информацию о предложении «Аль-Иттихада» по покупке Педро

Сколько стоят молодые футболисты:

