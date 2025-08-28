Состав «Урала» пополнил португальский защитник Гонсалу Мигел

Португальский защитник Гонсалу Мигел на правах свободного агента пополнил состав «Урала». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.

Футболист является воспитанником клуба «Фейренсе», он также выступал за «Виторию Гимарайнш» и «Боавишту». За «Урал» Гонсалу будет играть под номером 17.

На данный момент уральцы с 15 очками в активе располагаются на втором месте в турнирной таблице Pari Первой лиги, у команды пять побед в шести стартовых матчах сезона. Ближайшую свою игру «Урал» проведёт на домашнем поле с «Факелом» из Воронежа, который возглавляет турнирную таблицу с 18 очками.