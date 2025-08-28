Стала известна позиция «Ред Булл Брагантино» по продаже Джона, интересующего «Зенит»

«Зенит» проявляет серьёзный интерес к атакующему полузащитнику «Ред Булл Брагантино» Джону Джону, однако бразильский клуб не желает продавать 22-летнего футболиста, независимо от стоимости, которую за него готовы предложить. Об этом сообщает журналист Диего Перес на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что сине-бело-голубые направили бразильской команде письмо по поводу возможного трансфера футболиста.

Джон выступает в составе «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме «Зенит» может подписать бразильского полузащитника Джона Джона

Самый дорогой трансфер в истории футбола: