Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все команды-участницы общего этапа Лиги Европы

Определились все команды-участницы общего этапа Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 28 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых определились все команды, вышедшие в общий этап второго по значимости еврокубкового турнира.

Список команд, вышедших в общий этап Лиги Европы:

«Астон Вилла» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Бетис» (Испания), «Болонья» (Италия), «Брага» (Португалия), «Бранн» (Норвегия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Генк» (Бельгия), «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лилль», (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Мальмё» (Швеция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ницца» (Франция), «Ноттингем Форест» (Англия), «Лион» (Франция), «Панатинаикос», ПАОК (оба — Греция), «Порту» (Португалия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Сельта» (Испания), «Утрехт» (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фенербахче» (Турция), «Ференцварош» (Венгрия), ФКСБ (Румыния), «Фрайбург» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Штурм» (Австрия), «Штутгарт» (Германия), «Янг Бойз» (Швейцария).

Жеребьёвка общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 состоится в пятницу, 29 августа, в 14:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android