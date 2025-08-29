Определились все команды-участницы общего этапа Лиги Европы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вчера, 28 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых определились все команды, вышедшие в общий этап второго по значимости еврокубкового турнира.

Список команд, вышедших в общий этап Лиги Европы:

«Астон Вилла» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Бетис» (Испания), «Болонья» (Италия), «Брага» (Португалия), «Бранн» (Норвегия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Генк» (Бельгия), «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лилль», (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Мальмё» (Швеция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ницца» (Франция), «Ноттингем Форест» (Англия), «Лион» (Франция), «Панатинаикос», ПАОК (оба — Греция), «Порту» (Португалия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Сельта» (Испания), «Утрехт» (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фенербахче» (Турция), «Ференцварош» (Венгрия), ФКСБ (Румыния), «Фрайбург» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Штурм» (Австрия), «Штутгарт» (Германия), «Янг Бойз» (Швейцария).

Жеребьёвка общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 состоится в пятницу, 29 августа, в 14:00 мск.