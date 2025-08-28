Далер Кузяев может продолжить карьеру в «Трабзонспоре» — Puskas Sports

«Трабзонспор» рассматривает российского полузащитника Далера Кузяева в качестве одного из кандидатов для усиления своего состава. Об этом сообщает аккаунт Puskas Sports на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 32-летний футболист намерен продолжить карьеру в Европе.

Нынешним летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин являлся футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.

