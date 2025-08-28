Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далер Кузяев может продолжить карьеру в «Трабзонспоре» — Puskas Sports

Далер Кузяев может продолжить карьеру в «Трабзонспоре» — Puskas Sports
Комментарии

«Трабзонспор» рассматривает российского полузащитника Далера Кузяева в качестве одного из кандидатов для усиления своего состава. Об этом сообщает аккаунт Puskas Sports на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 32-летний футболист намерен продолжить карьеру в Европе.

Нынешним летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин являлся футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Рахимов ответил на вопрос о возможном переходе Кузяева в «Рубин»

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android