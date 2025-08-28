Аморим сохраняет поддержку боссов «МЮ», несмотря на проигрыш «Гримсби Таун» — The Times

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает доверять главному тренеру команды Рубену Амориму, несмотря на вылет из Кубка английской лиги от клуба из четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» (2:2, 12:11 пен.). Об этом сообщает The Times.
По информации источника, португальский специалист по-прежнему пользуется поддержкой совета директоров «красных дьяволов», в том числе совладельца клуба Джима Рэтклиффа. Подчёркивается, что бизнесмен готов дать Амориму время на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед». Однако всё может измениться, если манкунианцы не улучшат результаты в ближайшие недели.
Португальский тренер возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «красные дьяволы» заняли 15-е место.
