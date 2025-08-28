Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Аморим сохраняет поддержку боссов «МЮ», несмотря на проигрыш «Гримсби Таун» — The Times

Аудио-версия:
Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает доверять главному тренеру команды Рубену Амориму, несмотря на вылет из Кубка английской лиги от клуба из четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» (2:2, 12:11 пен.). Об этом сообщает The Times.

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Гримсби Таун
Клиторпс
Окончен
2 : 2
12 : 11
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Вернам – 22'     2:0 Уоррен – 30'     2:1 Мбемо – 75'     2:2 Магуайр – 89'    

По информации источника, португальский специалист по-прежнему пользуется поддержкой совета директоров «красных дьяволов», в том числе совладельца клуба Джима Рэтклиффа. Подчёркивается, что бизнесмен готов дать Амориму время на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед». Однако всё может измениться, если манкунианцы не улучшат результаты в ближайшие недели.

Португальский тренер возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «красные дьяволы» заняли 15-е место.

