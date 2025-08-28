Артём Дзюба не включён в заявку «Акрона» на матч с «Локомотивом»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба не попал в заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На позиции центрального нападающего гостей в стартовом составе появится 19-летний Александр Морозов, для которого игра с «Локомотивом» станет дебютной за «Акрон». Дзюба, в свою очередь, не включён даже в число запасных.

Напомним, в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» уступил московскому ЦСКА (1:3). После игры Дзюба обратился к руководству команды с просьбой об усилении состава.