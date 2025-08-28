Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба не включён в заявку «Акрона» на матч с «Локомотивом»

Артём Дзюба не включён в заявку «Акрона» на матч с «Локомотивом»
Комментарии

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба не попал в заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Комличенко – 12'    

На позиции центрального нападающего гостей в стартовом составе появится 19-летний Александр Морозов, для которого игра с «Локомотивом» станет дебютной за «Акрон». Дзюба, в свою очередь, не включён даже в число запасных.

Напомним, в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» уступил московскому ЦСКА (1:3). После игры Дзюба обратился к руководству команды с просьбой об усилении состава.

Материалы по теме
Галактионов против Дзюбы: «Локомотив» давит, «Акрон» — отвечает
Галактионов против Дзюбы: «Локомотив» давит, «Акрон» — отвечает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android