Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси — о матче с Венесуэлой: это будет особенная игра

Месси — о матче с Венесуэлой: это будет особенная игра
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины и клуба «Интер Майами» Лионель Месси высказался о предстоящем матче отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командой Венесуэлы как о возможной последней для себя домашней игре в квалификационном раунде мировых первенств в Буэнос-Айресе.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Аргентина играет с Венесуэлой в сентябре, ходят слухи, что это, возможно, твоя последняя игра в отборах на чемпионат мира за сборную в Буэнос-Айресе. Ты чувствуешь нечто подобное?
— Да, это будет особенная, очень особенная игра для меня, ведь это последний [домашний] матч отбора. Не знаю, будут ли впереди ещё товарищеские встречи, но это особенная игра, именно поэтому моя семья будет в этот день рядом со мной: жена, дети, родители, родственники, как можно больше родственников жены. А после этого, как я и сказал, не знаю, что произойдёт дальше, однако именно с таким настроем мы и подойдём к матчу, — приводит слова Месси Albiceleste Talk.

Материалы по теме
Дембеле рассказал, какой совет ему дал Месси для осуществления своих целей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android