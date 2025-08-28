Скидки
Главная Футбол Новости

Два футболиста пропустят 7-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи и хавбек «Ахмата» Эгаш Касинтура пропустят 7-й тур Мир Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Босельи получил четвёртую жёлтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ в матче 6-го тура соревнования с московским «Динамо» (3:0). Касинтура был удалён с поля в игре минувшего тура с «Оренбургом» (2:2).

В 7-м туре Российской Премьер-Лиги нижегородский клуб сразится с «Зенитом». Игра состоится 30 августа. «Ахмат» встретится с «Ростовом». Матч пройдёт 30 августа.

Напомним, в матче с «Оренбургом» красную карточку также получил нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев, однако она была отменена.

Самые титулованные футбольные клубы России:

