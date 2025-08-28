«Надеемся, мы не получим «Гримсби». «Байер» подшутил над «МЮ» в преддверии жеребьёвки ЛЧ

«Байер» на своей странице в социальной сети X опубликовал сообщение в преддверии жеребьёвки Лиги чемпионов нынешнего сезона. Пресс-служба леверкузенского клуба написала: «Просто надеемся, что нам не достанется «Гримсби».

Напомним, в среду, 27 августа, клуб из четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка английской лиги. Основное время матча закончилось со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказался «Гримсби Таун» — 12:11.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов «фармацевты» дошли до стадии 1/8 финала соревнования, где уступили «Баварии» со счётом 0:5 по результатам двух встреч.

