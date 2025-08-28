Определились соперники «ПСЖ» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» узнал своих соперников по общему этапу ЛЧ в сезоне-2025/2026. Жеребьёвка осенней части главного еврокубкового турнира состоялась сегодня, 28 августа, в Монако.

Соперники «ПСЖ» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«Бавария» (дома), «Барселона» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Байер» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Атлетик» Бильбао (в гостях).

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины. Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в дополнительном раунде.