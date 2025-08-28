«Челси» получил награду от УЕФА как первый клуб, выигравший все главные европейские трофеи

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин вручил специальную награду «Челси» как первому клубу, который выиграл все главные мужские клубные турниры Европы: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей кубков и Юношескую лигу УЕФА.
Фото: Кадр из трансляции
«У нас недостаточно времени, чтобы объяснить, как много это значит», — сказал Чеферин.
Лондонский клуб завоёвывал Лигу чемпионов в 2012 и 2021 годах. «Челси» выигрывал Лигу Европы в 2013 и 2019 годах. В минувшем сезоне «синие» стали победителями Лиги конференций. Английская команда завоёвывала Суперкубок УЕФА в 1998 и 2021 годах.
Самые большие стадионы мира: