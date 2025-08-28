Определились соперники «Барселоны» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Испанская «Барселона» узнала своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. Жеребьёвка осенней части главного еврокубкового турнира состоялась сегодня, 28 августа, в Монако.

Соперники «Барселоны» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«ПСЖ» (дома), «Челси» (в гостях), «Айнтрахт» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Славия» Прага (в гостях), «Копенгаген» (дома), «Ньюкасл» (в гостях).

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины. Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в дополнительном раунде.