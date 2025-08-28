Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Акрон»: Комличенко ударом пяткой открыл счёт в матче на 12-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «РЖД Арена». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Комличенко – 12'    

На 12-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко открыл счёт ударом пяткой в одно касание.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале Фонбет Кубка России.

«Локомотив» набрал три очка и находится на третьем месте в группе D. «Акрон», в свою очередь, занимает второе место, имея в активе пять очков. Две другие команды квартета — ЦСКА и «Балтика». Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).

