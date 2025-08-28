Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Кайрат» сыграет с мадридским «Реалом» в Казахстане

Алма-атинский «Кайрат», вышедший в общий этап Лиги чемпионов, встретится с мадридским «Реалом» в Казахстане. Об этом стало известно благодаря жеребьёвке турнира.

Ранее в осенней стадии еврокубков «Кайрат» принимал участие только в сезоне-2021/2022. Тогда жёлто-чёрные прошли в первом раунде отбора Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы, но на следующем этапе уступили «Црвене Звезде». В Лиге Европы команду из Казахстана ждало поражение от «Алашкерта», однако в плей-офф Лиги конференций она переиграла «Фолу» из Люксембурга. В группе H с «Базелем», «Карабахом» и «Омонией» «Кайрат» занял четвёртое место и покинул турнир.

