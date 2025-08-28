Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

С кем сыграет Ливерпуль в Лиге чемпионов: Реал Мадрид, Интер, Атлетико Мадрид

Стали известны соперники «Ливерпуля» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Определились соперники «Ливерпуля» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

Дома:

  • «Реал» Мадрид;
  • «Атлетико» Мадрид;
  • ПСВ;
  • «Карабах».

На выезде:

  • «Интер»;
  • «Айнтрахт»;
  • «Марсель»;
  • «Галатасарай».

Каждый клуб проведёт на общем этапе по восемь матчей. Он получит по два соперника из каждой корзины. С одним из соперников из каждой корзины нужно сыграть дома, с другим — на выезде. Клубы из одной страны не встретятся на указанной стадии Лиги чемпионов. Кроме того, клуб не сыграет с более чем двумя командами из одной страны.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0. В составе «ПСЖ» голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Материалы по теме
Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов состоялась! Нас ждут мегаматчи топ-клубов! LIVE
Live
Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов состоялась! Нас ждут мегаматчи топ-клубов! LIVE

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android