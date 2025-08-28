Стали известны соперники «Ливерпуля» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Определились соперники «Ливерпуля» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

Дома:

«Реал» Мадрид;

«Атлетико» Мадрид;

ПСВ;

«Карабах».

На выезде:

«Интер»;

«Айнтрахт»;

«Марсель»;

«Галатасарай».

Каждый клуб проведёт на общем этапе по восемь матчей. Он получит по два соперника из каждой корзины. С одним из соперников из каждой корзины нужно сыграть дома, с другим — на выезде. Клубы из одной страны не встретятся на указанной стадии Лиги чемпионов. Кроме того, клуб не сыграет с более чем двумя командами из одной страны.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0. В составе «ПСЖ» голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

