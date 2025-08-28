Стали известны соперники «Ливерпуля» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Определились соперники «Ливерпуля» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:
Дома:
- «Реал» Мадрид;
- «Атлетико» Мадрид;
- ПСВ;
- «Карабах».
На выезде:
- «Интер»;
- «Айнтрахт»;
- «Марсель»;
- «Галатасарай».
Каждый клуб проведёт на общем этапе по восемь матчей. Он получит по два соперника из каждой корзины. С одним из соперников из каждой корзины нужно сыграть дома, с другим — на выезде. Клубы из одной страны не встретятся на указанной стадии Лиги чемпионов. Кроме того, клуб не сыграет с более чем двумя командами из одной страны.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0. В составе «ПСЖ» голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: