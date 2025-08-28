«ПСЖ» и «Барселона» сыграют в рамках общего этапа Лиги чемпионов

Победитель Лиги чемпионов французский «ПСЖ» и испанская «Барселона» встретятся в рамках общего этапа турнира сезона-2025/2026. Матч пройдёт в Испании.

«ПСЖ» впервые победил в Лиге чемпионов в минувшем сезоне, также парижская команда проиграла финал турнира в 2020 году мюнхенской «Баварии». «Барселона» является пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Также соперниками «ПСЖ» станут «Бавария» (дома), «Аталанта» (дома), «Байер» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Атлетик» Бильбао (в гостях).

«Барселона» сыграет с «Челси» (в гостях), «Айнтрахтом» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Олимпиакосом» (дома), пражской «Славией» (в гостях), «Копенгагеном» (дома), «Ньюкаслом» (в гостях).