Определились соперники «Манчестер Сити» на общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

«Манчестер Сити» узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. Жеребьёвка осенней части главного еврокубкового турнира состоялась сегодня, 28 августа, в Монако.

Соперники «Манчестер Сити» на общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«Боруссия» Дортмунд, «Реал», «Байер», «Вильярреал», «Наполи», «Будё-Глимт», «Галатасарай», «Монако».

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины. Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в дополнительном раунде.