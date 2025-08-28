Сёмин — о «Спартаке»: достаточно частая смена игроков, нет стабильности

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича в начале нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«За «Спартаком» нужно наблюдать, что будет в дальнейшем. Отдельные матчи хорошие, отдельные матчи — с большими ошибками. Достаточно частая смена игроков, нет стабильности», — приводит слова Сёмина Metaratings.

После шести туров чемпионата России красно-белые набрали восемь очков и на текущий момент занимают восьмое место. В этих встречах команда Станковича два раза победила, два раза потерпела поражение и дважды сыграла вничью.

