Пресс-служба КР фотографией Аршавина и Дзюбы отреагировала на «Кайрат» — «Арсенал» в ЛЧ

Пресс-служба Фонбет Кубка России отреагировала на попадание казахстанского «Кайрата» на английский «Арсенал» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьёвка осенней части главного еврокубкового турнира состоялась сегодня, 28 августа, в Монако.



В официальном телеграм-канале турнира была опубликована архивная фотография с матча между «Кайратом» и «Арсеналом» из Тулы. На снимке запечатлены экс-форварды сборной России Андрей Аршавин и Артём Дзюба, выступавшие ранее за казахстанский и тульский клуб.

«Как же ждём матч «Кайрат» — «Арсенал», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале Кубка России.