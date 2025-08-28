Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Российские футболисты Головин и Хайкин сыграют друг с другом в общем этапе Лиги чемпионов

Российские футболисты Головин и Хайкин сыграют друг с другом в общем этапе Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин сыграют друг с другом на стадии общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Это стало известно по результатам жеребьёвки.

Французский клуб встретится с норвежской командой на выезде.

В минувшем сезоне Головин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В минувшем сезоне Хайкин сыграл 42 встречи во всех соревнованиях, в 15 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Комментарии
