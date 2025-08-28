Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вольтемаде переходит в «Ньюкасл» за € 80 млн, игрок был интересен «Баварии» — Романо

Вольтемаде переходит в «Ньюкасл» за € 80 млн, игрок был интересен «Баварии» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Ньюкасл» покупает у «Штутгарта» 23-летнего форварда Ника Вольтемаде. Соглашение вступило в силу после того, как «швабы» приняли предложение «сорок». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, нападающий также согласился перейти в английский клуб, который заплатит за него € 80 млн плюс бонусы. В течение следующих 24 часов Вольтемаде пройдёт медицинское обследование в Англии.

Нынешним летом СМИ активно сообщали о желании «Баварии» приобрести немецкого игрока.

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Бавария» предлагает € 50+5 млн за Вольтемаде и 10% в случае его продажи — Плеттенберг

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android