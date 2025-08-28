Вольтемаде переходит в «Ньюкасл» за € 80 млн, игрок был интересен «Баварии» — Романо

«Ньюкасл» покупает у «Штутгарта» 23-летнего форварда Ника Вольтемаде. Соглашение вступило в силу после того, как «швабы» приняли предложение «сорок». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, нападающий также согласился перейти в английский клуб, который заплатит за него € 80 млн плюс бонусы. В течение следующих 24 часов Вольтемаде пройдёт медицинское обследование в Англии.

Нынешним летом СМИ активно сообщали о желании «Баварии» приобрести немецкого игрока.

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

