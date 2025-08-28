Определены соперники клубов российских футболистов в общем этапе Лиги чемпионов

Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Российские футболисты, выступающие за зарубежные команды, узнали своих соперников по данной стадии турнира.

«Копенгаген» (Герман Онугха): «Боруссия» Дортмунд (дома), «Барселона», «Байер» (дома), «Вильярреал», «Наполи» (дома), «Тоттенхэм Хотспур», «Кайрат» (дома), «Карабах».

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ используется так называемая швейцарская система, где все 36 команд находятся в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 пройдёт 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.