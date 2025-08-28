Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Футбол Новости

С кем сыграют российские футболисты Головин, Сафонов, Хайкин, Онугха и Сорокин в общем этапе Лиги чемпионов

Определены соперники клубов российских футболистов в общем этапе Лиги чемпионов
Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Российские футболисты, выступающие за зарубежные команды, узнали своих соперников по данной стадии турнира.

  • «Монако» (Александр Головин): «Манчестер Сити» (дома), «Реал», «Ювентус» (дома), «Брюгге», «Тоттенхэм Хотспур» (дома), «Будё-Глимт», «Галатасарай» (дома), «Пафос».
  • «ПСЖ» (Матвей Сафонов): «Бавария» (дома), «Барселона», «Аталанта» (дома), «Байер», «Тоттенхэм Хотспур» (дома), «Спортинг», «Ньюкасл Юнайтед» (дома), «Атлетик» Бильбао.
  • «Будё-Глимт» (Никита Хайкин): «Манчестер Сити» (дома), «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус» (дома), «Атлетико», «Тоттенхэм Хотспур» (дома), «Славия», «Монако» (дома), «Галатасарай».
  • «Копенгаген» (Герман Онугха): «Боруссия» Дортмунд (дома), «Барселона», «Байер» (дома), «Вильярреал», «Наполи» (дома), «Тоттенхэм Хотспур», «Кайрат» (дома), «Карабах».
  • «Кайрат» (Егор Сорокин): «Реал» (дома), «Интер», «Брюгге» (дома), «Арсенал», «Олимпиакос» (дома), «Спортинг», «Пафос» (дома), «Копенгаген».

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ используется так называемая швейцарская система, где все 36 команд находятся в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 пройдёт 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

