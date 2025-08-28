«Карабах» сыграет с «Челси» и «Ливерпулем» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА

Определились соперники азербайджанского «Карабаха» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Жеребьёвка осенней части главного еврокубкового турнира состоялась сегодня, 28 августа, в Монако.

Соперники «Карабаха» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

Дома:

«Челси», «Айнтрахт», «Аякс», «Копенгаген».

В гостях:

«Ливерпуль», «Бенфика», «Наполи», «Атлетик» Бильбао.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины. Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в дополнительном раунде.